5 медалей завоевали белоруски на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Новости Испании. Пять медалей завоевали белоруски на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Испании. особо отличилась Малитина Станюта. На ее счету – две «бронзы». Наша соотечественница поднялась на третью ступень пьедестала по итогам упражнений с обручем и с булавами.

Также грации стали бронзовыми призерами в командных состязаниях.

Неплохо проявило себя подрастающее поколение. Юниорки добыли «золото» в многоборье и «бронзу» в композиции с пятью обручами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».