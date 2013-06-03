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5 медалей завоевали белоруски на чемпионате Европы по художественной гимнастике

03 июня 2013 10:58
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Новости Испании. Пять медалей завоевали белоруски на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Испании. особо отличилась Малитина Станюта. На ее счету – две «бронзы». Наша соотечественница поднялась на третью ступень пьедестала по итогам упражнений с обручем и с булавами.

Также грации стали бронзовыми призерами в командных состязаниях.

Неплохо проявило себя подрастающее поколение. Юниорки добыли «золото» в многоборье и «бронзу» в композиции с пятью обручами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Художественная гимнастика

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