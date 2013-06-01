Новости Беларуси. Рыбалка как новый вид спорта. В Гродненской области проходит этап чемпионата Беларуси по спортивному рыболовству. Десятки команд из всех регионов страны на протяжении пяти часов старались поймать как можно больше рыбы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат по спортивному лову рыбы ничем не отличается от других подобных соревнований. Каждый регион Беларуси представляют свои команды. Их участники называют себя спортсменами. Задача у всех одна, за определённое время необходимо поймать как можно больше рыбы.

Вадим Смоляков, организатор соревнований:

Два часа даётся только на подготовку, чтобы человек со своим оборудованием мог разместится, закрепиться на месте, подготовить снасти. Сам процесс ловли занимает пять часов.

В отличие от любительской рыбалки, рыболовы-спортсмены должны всё время находится на одном месте. Для этого, водоём разбит по секторам, у каждого участника только 10 метров береговой линии. Да и вместо традиционной удочки, так называемый «фидер». Ловля ведётся со дна озера.

Михаил Костечко, участник соревнований:

В спорте главное скорость. Бывают такие скоростные рыбалки, что надо чтобы было всё под рукой и ты знал где это лежит. Каждый себе оборудует место рабочее, то есть вот стол, на котором можно работать, всевозможные подставки под баночки для насадок, какие-то держатели, здесь запасные удочки ложатся.

Для достижения цели, говорят участники соревнований, все средства хороши. К примеру, спортсмены используют вот такую, казалось бы совсем не рыболовную снасть. При помощи обыкновенного шурупавёрта смешивается и обогащается кислородом прикормка.

Чтобы поймать как можно больше рыбы, её сначала нужно привлечь в свой сектор. Ради этого спортсмены идут на разные ухищрения. Участник из Гродно Сергей Пицук изучил кулинарные пристрастия каждого вида рыб. Говорит, меню приходится составлять буквально по часам. С утра они предпочитают фруктовый вкус, к вечеру ягодный. Всего в арсенале рыбака более десятка ароматов.

Сергей Пицук, участник соревнований:

Это мы пшикаем на носадочку животный компонент - мотыль, червяк, опариш. Червь пшикается чесночком например. То есть мясо с чесноком тоже очень большая рыба любит.

Сегодняшние соревнования будут проходить в два этапа. Участники сражаются за победу в командном и в личном зачёте. Победители попадут в национальную сборную и выступят на чемпионате мира по спортивной ловле рыбы в конце сезона.