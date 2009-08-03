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Прощание с Юрием Курнениным проходит на стадионе «Динамо»

03 августа 2009 10:20
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Прощание с известным белорусским футболистом и тренером Юрием Курнениным началось в полдень.

Юрий Курненин скончался 30 июля в возрасте 55 лет.

Будучи игроком, он в составе минского становился чемпионом (1982 год) и бронзовым призером (1983) чемпионата СССР. После завершения игровой карьеры Юрий Курненин стал тренером и работал в витебском КИМе, брестском и минском «Динамо» солигорском «Шахтере», российском «Черноморце» (Новороссийск), оманском «Аль-Ахли» (Маскат). Кроме того, тренировал сборную Сирии и входил в тренерский штаб национальной сборной Беларуси. С 2006 года он был главным тренером молодежной сборной, которую в 2009 году вывел в финальную стадию первенства Европы, сообщает БЕЛТА.

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