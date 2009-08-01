В Беларуси планируется создание арбитражного спортивного суда

Соглашение о правовом сотрудничестве и обмене информацией заключили Белорусский республиканский союз юристов и Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Соглашение подписали председатель Союза юристов Виктор Каменков и генеральный секретарь НОКа Георгий Катулин.

Соглашение предусматривает обмен информацией и публикациями, проведение совместных исследовательских проектов, в том числе конференций, встреч, симпозиумов, семинаров, оказание правовой помощи спортсменам, создание арбитражного спортивного суда. Спорт – специфическая область. НОК нуждается в защите его интересов на международной арене.

То, что сотрудничество будет плодотворным, никто не сомневается. Виктор Сергеевич, избранный председателем Белорусской федерации баскетбола, уже увидел существующие юридические проблемы в спорте и готов помогать их решать вместе с коллегами по Союзу юристов, пишет «Рэспублiка».