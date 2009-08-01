Футболисты трех клубов начнут второй круг чемпионата Беларуси с новыми тренерами

Два стартовых матча второго круга состоятся 1 августа.

Лидер национального первенства борисовский БАТЭ будет играть в Могилеве против местного «Днепра», который также входит в число фаворитов нынешнего чемпионата страны.

В другом субботнем поединке брестское «Динамо» (19 очков) на своем поле будет принимать аутсайдера первенства «Сморгонь» (5). Сморгонцы выйдут на эту встречу под началом нового главного тренера Александра Бразевича, который сменил на этом посту Александра Лисовского.

С новым наставником начнут вторую половину чемпионата и футболисты «Витебска». В воскресенье 2 августа в Жодино игрой витебчан с торпедовцами будет руководить Юрий Коноплев, который ранее уже возглавлял витебский клуб. Его ассистентом назначен Сергей Вехтев.

В стане динамовцев Минска также произошла смена главного тренера. Вместо ушедшего в отставку сербского специалиста Славолюба Муслина самую титулованную команду Беларуси возглавил Кирилл Альшевский. До этого он руководил дублирующим составом минчан. В новой для себя роли 27-летний специалист дебютирует в матче с «Минском», сообщает БЕЛТА.