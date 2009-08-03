В Минске соберутся лучшие юные фигуристы мира

Это произойдет в конце сентября.

С 23 по 27 сентября во Дворце спорта пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

В Минск приедут юные фигуристы из 36 стран. Беларусь будет представлена во всех видах программы, кроме спортивных пар. Участники соревнований будут жить в столичных отелях «Беларусь» и «Виктория», им предоставят возможность познакомиться с городом во время экскурсии «Минск спортивный».

Для зрителей вход будет бесплатным. И только на гала-концерт победителей и призеров будут продаваться билеты, сообщает агентство «Минск-Новости».