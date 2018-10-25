«Проигрывать в концовке один мяч – очень обидно»: белорусская гандбольная сборная уступила боснийцам

Новости Беларуси. Гандбольная сборная Беларуси неудачно стартовала в отборочном турнире к Евро-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В домашнем поединке с боснийцами подопечные Юрия Шевцова вели в счете на протяжении всей встречи, к перерыву их преимущество достигало 4-х мячей. Но концовка матча вышла катастрофической для хозяев площадки.

Гости сначала сравняли счет, а затем и вышли вперед. У белорусов был шанс отыграться и даже взять 2 очка, но финальная атака наших гандболистов обернулась потерей, а боснийцы, воспользовавшись своим шансом, реализовали 7-метровый.

Артур Карвацкий, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Обидно проигрывать. А проигрывать в концовке один мяч, когда лидируешь по ходу игры и уверен, что выиграем стопроцентно – очень обидно. Я считаю, что мы должны и обязаны были выиграть эту игру. Это исключительно наша ошибка. Я не знаю, что произошло в концовке. Последние минут семь что-то разладилось, они усилили свою атаку и забивали нам больше, чем мы.

Итоговая победа боснийцев 30 на 29. Этот успех балканцы праздновали очень эмоционально: очевидно, что все расклады отдавали предпочтение белорусам.

Теперь команду Юрия Шевцова ждет непростой выезд в Финляндию: времени на восстановление у нашей команды практически не будет.

Артур Карвацкий:

Мы готовы к этому матчу. Я считаю, что мы выиграем его.