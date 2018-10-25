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«Проигрывать в концовке один мяч – очень обидно»: белорусская гандбольная сборная уступила боснийцам

25 октября 2018 20:54
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Новости Беларуси. Гандбольная сборная Беларуси неудачно стартовала в отборочном турнире к Евро-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В домашнем поединке с боснийцами подопечные Юрия Шевцова вели в счете на протяжении всей встречи, к перерыву их преимущество достигало 4-х мячей. Но концовка матча вышла катастрофической для хозяев площадки.

«Проигрывать в концовке один мяч – очень обидно»: белорусская гандбольная сборная уступила боснийцам-1

Гости сначала сравняли счет, а затем и вышли вперед. У белорусов был шанс отыграться и даже взять 2 очка, но финальная атака наших гандболистов обернулась потерей, а боснийцы, воспользовавшись своим шансом, реализовали 7-метровый.

«Проигрывать в концовке один мяч – очень обидно»: белорусская гандбольная сборная уступила боснийцам-4

Артур Карвацкий, игрок сборной Беларуси по гандболу:
Обидно проигрывать. А проигрывать в концовке один мяч, когда лидируешь по ходу игры и уверен, что выиграем стопроцентно – очень обидно. Я считаю, что мы должны и обязаны были выиграть эту игру. Это исключительно наша ошибка. Я не знаю, что произошло в концовке. Последние минут семь что-то разладилось, они усилили свою атаку и забивали нам больше, чем мы.

«Проигрывать в концовке один мяч – очень обидно»: белорусская гандбольная сборная уступила боснийцам-7

Итоговая победа боснийцев 30 на 29. Этот успех балканцы праздновали очень эмоционально: очевидно, что все расклады отдавали предпочтение белорусам.

«Проигрывать в концовке один мяч – очень обидно»: белорусская гандбольная сборная уступила боснийцам-10

Теперь команду Юрия Шевцова ждет непростой выезд в Финляндию: времени на восстановление у нашей команды практически не будет.

«Проигрывать в концовке один мяч – очень обидно»: белорусская гандбольная сборная уступила боснийцам-13

Артур Карвацкий:
Мы готовы к этому матчу. Я считаю, что мы выиграем его.

«Проигрывать в концовке один мяч – очень обидно»: белорусская гандбольная сборная уступила боснийцам-16

Никита Вайлупов, игрок сборной Беларуси по гандболу:
У нас в группе нет проходных игр, нет проходных команд – все профессионалы. Будем готовиться, восстанавливаться и подходить в оптимальной форме к каждой команде.

Игра с Финляндией пройдет уже в эту субботу, 27 октября. Начало в 16:00.   

# Гандбол # Артур Карвацкий # Никита Вайлупов # Юрий Шевцов # Фотофакт

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