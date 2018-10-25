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«Цмоки – Минск» потерпели поражение в матче кубка FIBA

25 октября 2018 09:57
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Новости Беларуси. «Цмоки» провели второй матч первого группового этапа кубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Болгарии наши баскетболисты гостили у игроков ботевградского Балкана.

«Цмоки – Минск» потерпели поражение в матче кубка FIBA -1

Поединок проходил в плотной борьбе, хозяева вели, но с небольшим преимуществом. Правда, к исходу третьей четверти «Цмоки» приблизились на расстояние в четыре очка.

«Цмоки – Минск» потерпели поражение в матче кубка FIBA -4

А вот на решающий рывок сил больше было у баскетболистов Балкана. Они выиграли заключительную четверть плюс десять и отпраздновали успех в матче – 95:81. В следующей игре группового этапа, 31 октября, «Цмоки» дома встретятся с баскетболистами кипрского АЕКа.

# Баскетбол # Фотофакт

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