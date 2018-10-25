«Цмоки – Минск» потерпели поражение в матче кубка FIBA

Новости Беларуси. «Цмоки» провели второй матч первого группового этапа кубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Болгарии наши баскетболисты гостили у игроков ботевградского Балкана.

Поединок проходил в плотной борьбе, хозяева вели, но с небольшим преимуществом. Правда, к исходу третьей четверти «Цмоки» приблизились на расстояние в четыре очка.