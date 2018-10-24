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Новый антирекорд «Динамо»: клуб потерпел десятое подряд поражение в КХЛ

24 октября 2018 21:10
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Новости Беларуси. Они вписали свои имена в историю: минское «Динамо» потерпело десятое кряду поражение в чемпионате КХЛ и установило новый клубный антирекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый антирекорд «Динамо»: клуб потерпел десятое подряд поражение в КХЛ-1

Очередными обидчиками «зубров» стали хоккеисты омского «Авангарда». На арене в подмосковной Балашихе, которая в этом сезоне домашняя для «ястребов», события разворачивались драматически. Минчане повели после шайбы Когалева, но омичи во втором периоде забросили трижды (в том числе отличился и Андрей Стась).

Невероятно, но парни Горди Дуайера вернулись в игру. В третьем периоде Андрей Костицын реализовал большинство. А затем дубль оформил Когалев. 3:3 по итогам основного времени. И все-таки прервать серию неудач «зубры» не сумели: они пропустили в овертайме и проиграли матч 3:4.

Новый антирекорд «Динамо»: клуб потерпел десятое подряд поражение в КХЛ-4

Домой «Динамо» возвращается с рекордной серией из десяти кряду поражений. 29 октября минчане проведут матч с хоккеистами «Амура». Кстати, в нашей официальной группе в контакте прошел опрос: продолжит ли Горди Дуайер тренировать «Динамо»? Итоги голосования подведем 28 октября в программе «Неделя спорта».

# Хоккей Беларуси # Горди Дуайер # Андрей Костицын # Андрей Стась # Фотофакт

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