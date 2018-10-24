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Минск в ноябре примет традиционный хоккейный турнир Кубок Президентского спортивного клуба

24 октября 2018 21:22
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Новости Беларуси. Эти международные состязания – бесценный игровой опыт для юношеских сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская команда до 17 лет в эти дни тренируется в Стайках, в том числе и с прицелом на кубок Президентского спортивного клуба. Главком команды Павел Перепёхин уверен: в этом возрасте ребята способны и должны впитывать новые хоккейные навыки. Игровую практику сборная U17 набирает в чемпионате страны по хоккею в Высшей лиге.

Минск в ноябре примет традиционный хоккейный турнир Кубок Президентского спортивного клуба-1

Певел Перепехин, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U17):
Последние игры показали, что соперники достаточно подготовлены к нашим играм и мотивированы, хотят выиграть у нас. Поэтому последние игры складываются довольно-таки тяжело с учетом того, что все-таки мы имеем какие-то проблемы с составом. Часть ребят перешла в U18, мы не можем так быстро заменить их. Поэтому на данный момент нас устраивает та конкуренция, которая есть в Высшей лиге.

Минск в ноябре примет традиционный хоккейный турнир Кубок Президентского спортивного клуба-4

В нынешнем сезоне юношеская сборная также рассчитывает выступить в феврале на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

# Хоккей Беларуси # Павел Перепехин # Фотофакт

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