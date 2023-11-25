Хоккей. Белорус Шарангович провёл самый результативный матч в текущем сезоне НХЛ

Продолжаются матчи регулярки НХЛ. Накануне белорус Егор Шарангович помог своему «Калгари» обыграть «Даллас» – 7:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для земляка матч получился самым результативным в текущем сезоне. Сначала он отметился заброшенной шайбой и сделал счет 2:2. А затем, в заключительном периоде, Шарангович записал в свой актив и два ассиста. С таким показателем форвард был признан третьей звездой встречи. Всего в 20 матчах нынешнего сезона нападающий заработал 10 результативных баллов.