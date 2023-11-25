Хоккей. Белорус Шарангович провёл самый результативный матч в текущем сезоне НХЛ

Для земляка матч получился самым результативным в текущем сезоне. Сначала он отметился заброшенной шайбой и сделал счет 2:2. А затем, в заключительном периоде, Шарангович записал в свой актив и два ассиста. С таким показателем форвард был признан третьей звездой встречи. Всего в 20 матчах нынешнего сезона нападающий заработал 10 результативных баллов.

А вот «Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе не смог обыграть «Эдмонтон». Столичная дружина уступила со счетом 0:5. Белорус провел на льду без малого 15 минут. За это время он исполнил один бросок по воротам, выиграл вбрасывание и заблокировал выстрел оппонентов. Дуэль Протас закончил с показателем полезности -1. Отметим, данное поражение прервало серию побед «Вашингтона» из пяти матчей кряду.