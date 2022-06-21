Проиграли уже в четвёртый раз. Сборная Беларуси по хоккею U16 разгромно уступила москвичам на Кубке Сириуса

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, вновь разгромно уступила на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз – команде Москвы со счетом 2:7.

Александр Цыплаков, главный тренер юношеской сборной Беларуси:

На своих ошибках. Ошибаемся мы, забивают они. Ошибаются они – мы не забиваем. И плюс еще к тому, что это, наверное, все-таки не большая беда, что не хватает еще у ребят, скажем так, морально-волевых качеств. Чтобы наступить немножечко на себя.