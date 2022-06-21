Проиграли уже в четвёртый раз. Сборная Беларуси по хоккею U16 разгромно уступила москвичам на Кубке Сириуса

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, вновь разгромно уступила на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз – команде Москвы со счетом 2:7.
Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, вновь разгромно уступила на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз – команде Москвы со счетом 2:7.
Александр Цыплаков, главный тренер юношеской сборной Беларуси:
На своих ошибках. Ошибаемся мы, забивают они. Ошибаются они – мы не забиваем. И плюс еще к тому, что это, наверное, все-таки не большая беда, что не хватает еще у ребят, скажем так, морально-волевых качеств. Чтобы наступить немножечко на себя.
В первом периоде россияне дважды поразили белорусские ворота. Пропустили наши парни во второй и третьей 20-минутках. Однако белорусам все же удалось ответить и забросить две шайбы. Отметились Ярослав Антонов и Ярослав Брызгалов. Таким образом, подопечные Цыплакова имеют в своей копилке одну победу и четыре поражения. Белорусская команда продолжит свое выступление на турнире. В четверг, 23 июня, соперником станет юношеская сборная России.