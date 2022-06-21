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Проиграли уже в четвёртый раз. Сборная Беларуси по хоккею U16 разгромно уступила москвичам на Кубке Сириуса

21 июня 2022 16:28
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, вновь разгромно уступила на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз – команде Москвы со счетом 2:7.  

Проиграли уже в четвёртый раз. Сборная Беларуси по хоккею U16 разгромно уступила москвичам на Кубке Сириуса-1

Александр Цыплаков, главный тренер юношеской сборной Беларуси:
На своих ошибках. Ошибаемся мы, забивают они. Ошибаются они – мы не забиваем. И плюс еще к тому, что это, наверное, все-таки не большая беда, что не хватает еще у ребят, скажем так, морально-волевых качеств. Чтобы наступить немножечко на себя.

Проиграли уже в четвёртый раз. Сборная Беларуси по хоккею U16 разгромно уступила москвичам на Кубке Сириуса-4

В первом периоде россияне дважды поразили белорусские ворота. Пропустили наши парни во второй и третьей 20-минутках. Однако белорусам все же удалось ответить и забросить две шайбы. Отметились Ярослав Антонов и Ярослав Брызгалов. Таким образом, подопечные Цыплакова имеют в своей копилке одну победу и четыре поражения. Белорусская команда продолжит свое выступление на турнире. В четверг, 23 июня, соперником станет юношеская сборная России.  

# Хоккей Беларуси # Александр Цыплаков # Фотофакт

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