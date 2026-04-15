Проект НОК «35 героев будущего» презентовали в Минске

В юбилейный год в штаб-квартире Национального олимпийского комитета нашей страны состоялся пятый форум атлетов, в котором приняли участие известные спортсмены Беларуси и России, также в рамках мероприятия был презентован новый проект «35 героев будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программа форума очень насыщенная. Экспертные дискуссии, мастер-классы и, конечно, презентация нового проекта НОК Беларуси «35 героев будущего». Более 120 заявок получил Национальный олимпийский комитет от разных федераций и республиканских центров олимпийской подготовки, комиссия одобрила 35 атлетов из 16 видов спорта, как летних, так и зимних. Самым представительным стал баскетбол. Все лауреаты в возрасте от 15 до 21 года.