Баскетболистки «Горизонта» сократили отставание в 1/2 финала чемпионата Беларуси

Баскетболистки «Горизонта» сократили отставание от гродненской «Олимпии» в полуфинальной серии женского чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После двух выездных поражений действующие обладательницы трофея сумели одолеть соперниц на домашней площадке. Коллективы на протяжении дуэли сохраняли равные шансы на успех, поочередно перехватывая инициативу.

Правда, в какой-то момент хорошим преимуществом владел именно столичный клуб, который в итоге и праздновал викторию с минимальным перевесом в счете – 61:60. В четверг, 16 апреля, команды снова встретятся в Минске.

Напомним, ранее две крупные победы остались за «Олимпией». Во второй паре баскетболисткам «МИНСКА» осталось сделать всего один шаг для выхода в финал. В двух стартовых встречах лидеры регулярного сезона не оставили шансов «Горизонту-2-РГУОР». Завтра соперники проведут третий поединок.