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Баскетболистки «Горизонта» сократили отставание в 1/2 финала чемпионата Беларуси

14 апреля 2026 20:08
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Баскетболистки «Горизонта» сократили отставание от гродненской «Олимпии» в полуфинальной серии женского чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После двух выездных поражений действующие обладательницы трофея сумели одолеть соперниц на домашней площадке. Коллективы на протяжении дуэли сохраняли равные шансы на успех, поочередно перехватывая инициативу. 

Правда, в какой-то момент хорошим преимуществом владел именно столичный клуб, который в итоге и праздновал викторию с минимальным перевесом в счете – 61:60. В четверг, 16 апреля, команды снова встретятся в Минске. 

Напомним, ранее две крупные победы остались за «Олимпией». Во второй паре баскетболисткам «МИНСКА» осталось сделать всего один шаг для выхода в финал. В двух стартовых встречах лидеры регулярного сезона не оставили шансов «Горизонту-2-РГУОР». Завтра соперники проведут третий поединок.

# Баскетбол

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