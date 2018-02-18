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ОИ-2018. Дарье Домрачевой вручили серебряную медаль

18 февраля 2018 13:18
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Новости Беларуси. У белорусских поклонников биатлона 18 февраля была очередная возможность порадоваться за Дарью Домрачеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

«Мы все на тебя очень рассчитывали». Президент Беларуси поздравил Домрачеву с серебром на ОИ-2018  

На медальной площади южно-корейского Пхенчхана прошла торжественная церемония награждения победительницы и призеров женского масс-старта. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева получила серебряную награду.  

Фотофакт. Дарья Домрачева опубликовала в социальных сетях фото с медалью ОИ-2018  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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