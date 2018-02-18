ОИ-2018. Дарье Домрачевой вручили серебряную медаль

Новости Беларуси. У белорусских поклонников биатлона 18 февраля была очередная возможность порадоваться за Дарью Домрачеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы все на тебя очень рассчитывали». Президент Беларуси поздравил Домрачеву с серебром на ОИ-2018

Н а медальной площади южно-корейского Пх е нчхана прошла торжественная церемония награждения победительницы и приз е ров женского масс-старта. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева получила серебряную награду.

Фотофакт. Дарья Домрачева опубликовала в социальных сетях фото с медалью ОИ-2018