Призовой фонд в криптовалюте. В Минске состоялась жеребьёвка на Кубок Беларуси по мини-футболу

Ажиотаж вокруг второго по значимости трофея вполне понятен. В 2021 году он имеет солидный призовой фонд в криптовалюте. И вот что интересно – с момента подписания соглашения со спонсором и до этого дня, сумма увеличилась в 1,5 раза. И на данный момент составляет почти 15 тысяч рублей. Примечательно, что организаторы турнира при жеребьевке не разводили грандов по разным корзинам.

Состав пар 1/8 финала – на экране. Исходя из этого, а также из дальнейшей сетки, можно однозначно говорить, что в «Финале четырех» точно не сыграют 2 представителя большой четверки.

Иван Горовец, заместитель председателя Белорусской ассоциации мини-футбола:

Сегодняшний интерес, плюс этот подогрев, который преподнесли наши, так сказать, партнеры. Дополнительный интерес проявился. Я думаю, что это начало. Очень много команд хотят участвовать. Я думаю, что кому-то сегодня повезло на жеребьевке, кому-то нет. Когда две команды топовые встречаются на этой стадии, то значит кому-то повезло. Вы знаете, все матчи очень интересные. Ребята борются. И для любителей есть дополнительный интерес. Хотят себя проявить все. И мне кажется, каждый матч – это какая-то интрига.

Остается добавить, что 1/8 финала будет сыграна 25 декабря, а «Финал четырех» впервые за 14 лет вернется в Минск на площадку Дворца спорта «Уручье».