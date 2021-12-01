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Команда «МАЗ-СПОРТавто» может получить статус национальной. Вопрос будут решать на уровне Администрации Президента

01 декабря 2021 13:26
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Новости Беларуси. Команда «МАЗ-СПОРТавто» может получить статус национальной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом шла речь на выездном заседании коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» может получить статус национальной. Вопрос будут решать на уровне Администрации Президента-1

Игорь Сергеенко пообещал проработать данный вопрос. Напомним, что белорусские грузовики были сняты с ралли «Дакар» из-за санкций. Однако без наших капотников турнир не будет полноценным. Отечественные экипажи входят в мировую элиту. И лучшее тому подтверждение – выигрыши отдельных этапов и серебро в генеральной классификации. Устранение реальных конкурентов вряд ли пойдет на пользу кому-то из соперников.

# Государственная политика в области спорта # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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