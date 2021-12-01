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«Цмоки-Минск» победили латвийскую «Лиепаю» в матче Европейской лиги. Счёт – 60:49

01 декабря 2021 13:25
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Новости Беларуси. Баскетболистки «Цмоки-Минск» одержали первую победу в новом сезоне женской Европейской баскетбольной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартовом матче второго тура вице-чемпионки Беларуси в латвийской Лиепае переиграли местный одноименный клуб с результатом 60:49.

«Цмоки-Минск» победили латвийскую «Лиепаю» в матче Европейской лиги. Счёт – 60:49-1

Свой следующий поединок минчанки проведут 2 декабря против соперниц из Словакии, а 3 декабря завершат второй тур встречей с чешками. В соревнованиях принимают участие еще два белорусских клуба. Действующий победитель турнира, чемпион Беларуси «Горизонт» начнет выступление на следующей неделе, а гродненская «Олимпия» в конце октября играла в Чехии.

# Баскетбол # Фотофакт

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