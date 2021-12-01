Алексей Бага покидает пост главного тренера солигорского «Шахтёра»

Такое решение было принято руководством клуба совместно с самим тренером. Бага возглавил клуб ближе к концовке чемпионата страны, сменив на этом посту Сергея Гуренко. Напомним, солигорский «Шахтер» досрочно стал чемпионом Беларуси, взяв золото второй раз кряду.