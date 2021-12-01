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Алексей Бага покидает пост главного тренера солигорского «Шахтёра»

01 декабря 2021 15:10
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Новости Беларуси. Главный тренер солигорского «Шахтера» Алексей Бага покидает свой пост, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Бага покидает пост главного тренера солигорского «Шахтёра»-1

Такое решение было принято руководством клуба совместно с самим тренером. Бага возглавил клуб ближе к концовке чемпионата страны, сменив на этом посту Сергея Гуренко. Напомним, солигорский «Шахтер» досрочно стал чемпионом Беларуси, взяв золото второй раз кряду.

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Сергей Гуренко # Фотофакт

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