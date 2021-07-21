Прямой эфир

Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок

21 июля 2021 20:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В рамках подготовки к сезону между белорусскими хоккейными командами проходят товарищеские матчи. 21 июля «Юность-Минск» принимала в гостях жлобинский «Металлург», который обыграла со счетом 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок-1

Шайбами отметились Павленко, Пироговский, Фищенко. Как это принято в товарищеских матчах, соперники решили не ограничиваться основным временем, а дополнительно сыграли овертайм и посоревновались в серии послематчевых бросков. Здесь также «красно-синие» оказались сильнее.

Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок-4

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Классический летний хоккей с множеством ошибок. С большим желанием ребята играли, но опять-таки из-за того, что мало стоим на льду, допускаем много пока ошибок, которые в принципе в сезоне недопустимы. Но я думаю, что мы все это преодолеем.

Если честно, во главу угла результат не ставили, абсолютно не обращаем внимание на этот результат. Конечно, здорово выиграть – любая победа это здорово, но сейчас немного другие цели у команды. Поэтому ребята молодцы все, никого выделять не стану.

Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок-7

Следующая игра «Юности» состоится 26 июля в Жлобине. Подопечные Есаулова встретятся с питерским «Динамо».

Вслед за товарищескими играми команды поборются за Кубок Салея.

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Андрей Павленко # Герман Пироговский # Иван Фищенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Юсов и Максим Бордачёв пополнили состав БАТЭ
21 июля 2021 11:54

Дмитрий Юсов и Максим Бордачёв пополнили состав БАТЭ

Стартовали первые соревнования Олимпийских игр в Токио
21 июля 2021 08:44

Стартовали первые соревнования Олимпийских игр в Токио

Игру жодинского «Торпедо» и мозырской «Славии» перенесли. Дата матча пока неизвестна
20 июля 2021 21:10

Игру жодинского «Торпедо» и мозырской «Славии» перенесли. Дата матча пока неизвестна