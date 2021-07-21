Дмитрий Юсов и Максим Бордачёв пополнили состав БАТЭ

Также стан борисовчан пополнил Максим Бордачев, начинавший этот сезон в «Торпедо-БелАЗ». Это не первое появление защитника в составе «желто-синих». Футболист играл за БАТЭ с 2009 по 2013 годы. Вместе с командой Бордачев пять раз выигрывал чемпионат страны, провел 30 матчей в Лиге чемпионов и 19 в Лиге Европы. По итогам сезона-2020 футболист был назван лучшим защитником высшей лиги.