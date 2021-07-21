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Дмитрий Юсов и Максим Бордачёв пополнили состав БАТЭ

21 июля 2021 11:54
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Новости Беларуси. Двух новых игроков подписал БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Юсов и Максим Бордачёв пополнили состав БАТЭ-1

Из «Ислочи» в борисовский клуб перешел украинский нападающий Дмитрий Юсов. В высшей лиге белорусского чемпионата форвард провел 111 матчей, отметился 26 голами и 5 результативными передачами.

Дмитрий Юсов и Максим Бордачёв пополнили состав БАТЭ-4

Также стан борисовчан пополнил Максим Бордачев, начинавший этот сезон в «Торпедо-БелАЗ». Это не первое появление защитника в составе «желто-синих». Футболист играл за БАТЭ с 2009 по 2013 годы. Вместе с командой Бордачев пять раз выигрывал чемпионат страны, провел 30 матчей в Лиге чемпионов и 19 в Лиге Европы. По итогам сезона-2020 футболист был назван лучшим защитником высшей лиги.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Юсов # Максим Бордачев # Фотофакт

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