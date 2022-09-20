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Белорус Марк Гринкевич завоевал золото на международных соревнованиях по велоспорту

20 сентября 2022 21:25
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Белорус Марк Гринкевич завоевал золото на международных соревнованиях по велосипедному спорту на шоссе «Нарт Адыгеи». Старты в российском Майкопе проводятся в сроки и по программе чемпионата Мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Марк Гринкевич завоевал золото на международных соревнованиях по велоспорту-1

Всего в гонке на время среди молодежи приняли участие 42 спортсмена. Дистанцию в 23,5 километра Марк Гринкевич преодолел за 28 минут 52 секунды. Наряду с россиянами и белорусами, на этом турнире соревнуются атлеты из Ирана, Египта, Сербии, Монголии, Казахстана и Узбекистана.

# Велоспорт # Марк Гринкевич # Фотофакт

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