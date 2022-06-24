«Пригласили российскую команду». Кубок Беларуси по хоккею на траве стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по хоккею на траве. В 2022 году (помимо финалистов чемпионата страны) в розыгрыше принимают участие гости – команда «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга, которая выступает в сильнейшем дивизионе российского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вячеслав Клачков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея на траве:

Систему VAR мы внедряем с прошлого года, она у нас используется в играх плей-офф, что мужском, что женском. За воротами две камеры установлены, и сидит специальный судья за монитором, который просматривает спорные моменты. Если ты один раз ошибся, больше эту систему взять не сможешь – только на буллиты. Мы пригласили российскую команду к нам на Кубок, мы не одну приглашали, рассылали приглашения разным клубам. Неплохие команды в России, и более интереснее будет проходить Кубок. Соревнований международных в этом году нет, но надо играть. Потому что, если играть не будешь, то и результата не будет.

Команды в рамках турнира сыграют по круговой системе. Обладатель Кубка Беларуси определится 26 июня.