Прямой эфир

«Пригласили российскую команду». Кубок Беларуси по хоккею на траве стартовал в Минске

24 июня 2022 15:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по хоккею на траве. В 2022 году (помимо финалистов чемпионата страны) в розыгрыше принимают участие гости – команда «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга, которая выступает в сильнейшем дивизионе российского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Пригласили российскую команду». Кубок Беларуси по хоккею на траве стартовал в Минске-1

Во втором поединке дня встретились чемпион страны «Минск» и серебряный призер, брестский «Строитель». В напряженной борьбе победа досталась минчанам.

«Пригласили российскую команду». Кубок Беларуси по хоккею на траве стартовал в Минске-4

Вячеслав Клачков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея на траве:
Систему VAR мы внедряем с прошлого года, она у нас используется в играх плей-офф, что мужском, что женском. За воротами две камеры установлены, и сидит специальный судья за монитором, который просматривает спорные моменты. Если ты один раз ошибся, больше эту систему взять не сможешь – только на буллиты. Мы пригласили российскую команду к нам на Кубок, мы не одну приглашали, рассылали приглашения разным клубам. Неплохие команды в России, и более интереснее будет проходить Кубок. Соревнований международных в этом году нет, но надо играть. Потому что, если играть не будешь, то и результата не будет.

Команды в рамках турнира сыграют по круговой системе. Обладатель Кубка Беларуси определится 26 июня.

Как оценивают развитие белорусского хоккея на траве гости из России? Подробнее здесь.

# Хоккей Беларуси # Вячеслав Клачков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок Беларуси по футболу. Результаты матчей 1/16 финала
23 июня 2022 19:57

Кубок Беларуси по футболу. Результаты матчей 1/16 финала

Юношеская сборная Беларуси проиграла в последнем матче Кубка Сириуса
23 июня 2022 19:56

Юношеская сборная Беларуси проиграла в последнем матче Кубка Сириуса

23 июня – Международный олимпийский день. Глава НОК поздравил всех белорусов, которые причастны к спорту
23 июня 2022 19:44

23 июня – Международный олимпийский день. Глава НОК поздравил всех белорусов, которые причастны к спорту