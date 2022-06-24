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«Поле вообще шикарное». Как оценивают развитие белорусского хоккея на траве гости из России?

24 июня 2022 15:59
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Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по хоккею на траве. В 2022 году (помимо финалистов чемпионата страны) в розыгрыше принимают участие гости – команда «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга, которая выступает в сильнейшем дивизионе российского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Поле вообще шикарное». Как оценивают развитие белорусского хоккея на траве гости из России?-1

В стартовый день состоялось два поединка. Гости скрестили клюшки со сборной клубов, основу которой составил ближайший резерв белорусского хоккея на траве. В этом противостоянии сильнее оказались россияне.

«Поле вообще шикарное». Как оценивают развитие белорусского хоккея на траве гости из России?-4

Дмитрий Волков, главный тренер ХК «Динамо-Строитель» (Екатеринбург):
Поле вообще шикарное, новое поле – всегда очень приятно играть, качество поля идеальное. В целом мы не в первый раз в Минске, поэтому с удовольствием сюда приезжаем, команды хорошие, организация всегда на высоком уровне. Очень рады, что сейчас здесь будет система VAR применяться, поэтому для нас это вдвойне приятно и классно. В общем, мы довольны.

Кубок Беларуси по хоккею на траве стартовал в Минске. Подробнее здесь.

# Хоккей Беларуси # Вячеслав Клачков # Дмитрий Волков # Фотофакт

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