«Поле вообще шикарное». Как оценивают развитие белорусского хоккея на траве гости из России?

Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по хоккею на траве. В 2022 году (помимо финалистов чемпионата страны) в розыгрыше принимают участие гости – команда «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга, которая выступает в сильнейшем дивизионе российского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовый день состоялось два поединка. Гости скрестили клюшки со сборной клубов, основу которой составил ближайший резерв белорусского хоккея на траве. В этом противостоянии сильнее оказались россияне.

Дмитрий Волков, главный тренер ХК «Динамо-Строитель» (Екатеринбург):

Поле вообще шикарное, новое поле – всегда очень приятно играть, качество поля идеальное. В целом мы не в первый раз в Минске, поэтому с удовольствием сюда приезжаем, команды хорошие, организация всегда на высоком уровне. Очень рады, что сейчас здесь будет система VAR применяться, поэтому для нас это вдвойне приятно и классно. В общем, мы довольны.