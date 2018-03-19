«Приехал на неделю домой с сыном на каникулы». Михаил Грабовский – среди зрителей матча минской «Юности» и солигорского «Шахтёра»

Новости Беларуси. Стартовали полуфинальные серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Первыми начали выяснять отношения «Неман» и фарм-клуб минского «Динамо» – «Динамо-Молодечно».

Действующий чемпион оба домашних матча оставил за собой – 3:2 в овертайме и 5:0.

17 марта на домашней площадке фарм-клуб «зубров» все-таки добился успеха – 4:3. А 18 марта «Неман» был сильнее – 4:1.

Во втором полуфинале – минская «Юность» и солигорский «Шахтер». Здесь интриги значительно больше. Дружина Михаила Захарова ведет – 2:0. Но вот счет в противостояниях (оба раза – по 4:3) говорит о том, что серия весьма вероятно затянется.

Примечательно, что среди зрителей на «Чижовка-Арене» был сам Михаил Грабовский. Именитый белорусский представитель в НХЛ не только наблюдал за происходящим на льду, но и провел автографсессию. И, конечно, не отказался от экспресс-интервью.