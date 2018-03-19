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«Приехал на неделю домой с сыном на каникулы». Михаил Грабовский – среди зрителей матча минской «Юности» и солигорского «Шахтёра»

19 марта 2018 12:13
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Новости Беларуси. Стартовали полуфинальные серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Первыми начали выяснять отношения «Неман» и фарм-клуб минского «Динамо» – «Динамо-Молодечно».

Действующий чемпион оба домашних матча оставил за собой – 3:2 в овертайме и 5:0.

17 марта на домашней площадке фарм-клуб «зубров» все-таки добился успеха – 4:3. А 18 марта «Неман» был сильнее – 4:1.

Во втором полуфинале – минская «Юность» и солигорский «Шахтер». Здесь интриги значительно больше. Дружина Михаила Захарова ведет – 2:0. Но вот счет в противостояниях (оба раза – по 4:3) говорит о том, что серия весьма вероятно затянется.

Примечательно, что среди зрителей на «Чижовка-Арене» был сам Михаил Грабовский. Именитый белорусский представитель в НХЛ не только наблюдал за происходящим на льду, но и провел автографсессию. И, конечно, не отказался от экспресс-интервью.

«Приехал на неделю домой с сыном на каникулы». Михаил Грабовский – среди зрителей матча минской «Юности» и солигорского «Шахтёра»-1

«Приехал на неделю домой с сыном на каникулы». Михаил Грабовский – среди зрителей матча минской «Юности» и солигорского «Шахтёра»-3

«Приехал на неделю домой с сыном на каникулы». Михаил Грабовский – среди зрителей матча минской «Юности» и солигорского «Шахтёра»-5

Всех болельщиков и нас, журналистов, мучает главный вопрос: увидим ли мы Михаила еще на льду и если да, то когда.

«Приехал на неделю домой с сыном на каникулы». Михаил Грабовский – среди зрителей матча минской «Юности» и солигорского «Шахтёра»-8

Михаил Грабовский, хоккеист:
Хотелось бы самому ответить на этот вопрос. Пока не знаю. Приехал на неделю домой с сыном на каникулы. Тренируюсь тихонечко, готовлюсь к следующему сезону.

За «Юность». Присутствовал на матчах вчера, сегодня. Будем болеть за «Юность».

«Приехал на неделю домой с сыном на каникулы». Михаил Грабовский – среди зрителей матча минской «Юности» и солигорского «Шахтёра»-11

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Михаил Грабовский

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