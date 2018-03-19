Спортивный директор БК «Цмокі-Мінск»: «Сезон был очень удачный в Кубке FIBA»

Егор Мещеряков, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола, спортивный директор клуба «Цмоки-Минск»:

Мы провели 20 матчей в Кубке FIBA. Так долго «Цмокі» никогда не задерживались ни в одном европейском Кубке. Это приятно, но, тем не менее, психологически мы уступили последнюю минуту игры в Авеллино, когда мы вели – 8:9 очков – и упустили, чего греха таить, концовку, не добрали те очки. То есть победи мы там очков 7-8, психологическое преимущество было бы на нашей стороне. Так мы дали итальянцам вернутся в этот раунд, и они приехали хозяевами ситуации.

Плюс была игра в Перми. Ребята наколесили очередную тысячу километров туда и обратно. Ребята бились, мы были в игре, даже побеждали – 43:42 по ходу матча с «Авеллино», но не хватило, может быть, какого-то импульса со скамейки. Приятно было видеть, как Саша Кудрявцев возвращает в матч интригу. Тем не менее, немножко не хватило. Всё равно ребятам браво, они вернулись в этот плей-офф, начиная вторую группу с 0:3, то есть три матча подряд, которые удалось вырвать, позволили нам попасть в этот плей-офф. Сезон был очень удачный в Кубке FIBA, за что ребятам большое спасибо!