«Это была историческая победа». Егор Мещеряков – об игре «Цмокі-Мінск» с БК «Локомотив-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ

Егор Валерьевич, игра с командой «Локомотив-Кубань» 17 марта была просто фантастической по накалу. Наверное, после таких баталий адреналин еще долго бурлит в крови.

Егор Мещеряков, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола, спортивный директор клуба «Цмоки-Минск»:

Это была историческая победа. Восемь лет мы играем в Лиге ВТБ и первый раз, наконец, мы одолели команду «Локомотив-Кубань». Команда, которая еще месяц назад шла единоличным лидером в чемпионате ВТБ, допустила четвертую осечку подряд. Но «Локо» вышел в полуфинал Кубка Европы, что нам не удалось сделать в Кубке FIBA. Эта команда очень высокого уровня, метит в Евролигу, и тем отраднее ее победить при помощи сумасшедшей поддержки минской публики, за что вам большое спасибо!

Что «Цмоки» сделали такого, чему не смогли противостоять россияне?

Егор Мещеряков:

Мы думали года два-три, что такого сделать, чтобы поднять нашу молодежь, которая иногда просто выполняла роль туристов и ездила с командой по матчам Лиги ВТБ и не играла. Так вот, год назад была создана резервная команда, которая играла в Балтийской лиге, набила шишек с литовцами и прибалтами и играет в Чемпионате Беларуси.

Евгений Беленков – конкретный пример. Его мы забрали из резервной команды. Он вчера (17 марта – ред.) забил 9 очков, очень сильно помог со скамейки. Наша скамейка переиграла скамейку «Локо», плюс важные очки забил Алексей Тростенецкий в концовке. Ну и наши легионеры помогли. Вообще, все были молодцы, трудно кого-то выделить. Отрадно, когда ребята из резервной команды, приходя в главную команду, помогают в таких матчах.