Белорусские атлеты взяли 6 медалей на чемпионате России по плаванию на короткой воде

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. В заключительный день наши атлеты завоевали две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. В заключительный день наши атлеты завоевали две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На победной ноте турнир завершил Илья Шиманович. Он принес первое и единственное золото для нашей сборной, став лучшим в заплыве 50 метров брассом. Отметим, белорус вышел в решающий заплыв с первым временем и в финале подтвердил свой класс. У ближайшего преследователя он выиграл 22 сотых секунды. Для Шимановича это вторая награда на российском старте. Ранее он был вице-чемпионом в заплыве 100 метров брассом.
Свое третье серебро на турнире сегодня завоевала Алина Змушко. На дистанции 200 метров брассом белоруска уступила лишь мировой рекордсменке – россиянке Евгении Чикуновой.
Таким образом, по итогам чемпионата России в нашей копилке шесть медалей: одна золотая и пять серебряных.