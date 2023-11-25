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Белорусские атлеты взяли 6 медалей на чемпионате России по плаванию на короткой воде

25 ноября 2023 18:03
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В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. В заключительный день наши атлеты завоевали две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские атлеты взяли 6 медалей на чемпионате России по плаванию на короткой воде-1

На победной ноте турнир завершил Илья Шиманович. Он принес первое и единственное золото для нашей сборной, став лучшим в заплыве 50 метров брассом. Отметим, белорус вышел в решающий заплыв с первым временем и в финале подтвердил свой класс. У ближайшего преследователя он выиграл 22 сотых секунды. Для Шимановича это вторая награда на российском старте. Ранее он был вице-чемпионом в заплыве 100 метров брассом.

Белорусские атлеты взяли 6 медалей на чемпионате России по плаванию на короткой воде-4

Свое третье серебро на турнире сегодня завоевала Алина Змушко. На дистанции 200 метров брассом белоруска уступила лишь мировой рекордсменке – россиянке Евгении Чикуновой.

Таким образом, по итогам чемпионата России в нашей копилке шесть медалей: одна золотая и пять серебряных.

# Плавание # Алина Змушко # Илья Шиманович # Фотофакт

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