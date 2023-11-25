На фестивале боевых искусств «Минский рубеж» соревнуются лучшие мастера единоборств из Беларуси и России

Новости Беларуси. В столице стартовал фестиваль боевых искусств «Минский рубеж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал лучших мастеров единоборств из Беларуси и России. Только в 2023 году заявки на участие подали более тысячи юных спортсменов.

Торжественное открытие состоялось в средней школе № 210. В рамках фестиваля проходят соревнования по боксу, каратэ, дзюдо, кикбоксингу. Юные спортсмены сражаются не только в дисциплинах, но и возрастных категориях от 9 до 16 лет. Всех этих ребят объединяет желание поддержать любимый вид спорта и побороться за звание лучших. Кстати, фестиваль боевых искусств «Минский рубеж» проходит уже пятый раз.

Вера Телюк, чемпионка мира по самбо:

В наше время, когда новые технологии так развились, игры, ребенку очень сложно от этого оторваться, и то, что он приходит в зал, ему это нравится, уже очень большой плюс. И такие праздники, может быть, гости, которых приглашают, спортсменов побольше, их это мотивирует, им это нравится.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Как вы видите, сегодня мы наш фестиваль проводим в обновленном учреждении образования – это средняя школа № 210, которая была открыта 1 сентября текущего года после проведенного капитального ремонта, реконструкции, где очень удобно и функционально расположены спортивные залы, что нам позволяет одновременно проводить выступления по двум различным видам спорта.