Президент УЕФА: «Женщины ведут себя на поле честнее мужчин»

Новости Беларуси. Большой день для белорусского футбола! В Минск прибыл президент УЕФА Александр Чеферин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для футбольного функционера это первый визит в Беларусь, возможность встречи обсуждалась на протяжении трех месяцев. Александр Чеферин заявил, что уже завтра начнется новая эра сотрудничества между Беларусью и УЕФА. Международная организация готова помочь нашей стране в развитии этого вида спорта. Глава УЕФА: «Белорусская федерация вполне способна подать заявку и организовать турнир на высоком уровне» Президент УЕФА отметил хорошую работу Белорусской федерации футбола, а также неоднократно акцентировал внимание на важности развития молодежного и детско-юношеского спорта. Обсудили в ходе пресс-конференции и женский футбол.

Александр Чеферин, президент УЕФА:

Думаю, за женским футболом будущее. Еще несколько лет назад мы тратили очень много средств на европейские футбольные мероприятия у девушек, и мы видим, что они становятся лучше. Я не считаю это расходами или издержками – это инвестиции. Популярность женского футбола растет. Мой личный опыт свидетельствует, что женщины ведут себя на поле честнее мужчин: они не притворяются, будто получили травмы, на падают просто так на поле. И при встречах я вижу в их глазах такие же огонь и страсть, как и у мужчин-футболистов.