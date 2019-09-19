Глава УЕФА: «Белорусская федерация вполне способна подать заявку и организовать турнир на высоком уровне»

Новости Беларуси. Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА. Об этом 19 сентября заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УЕФА существенно поддерживает белорусский футбол, реализует проекты, направленные на развитие юношеских спортивных школ. Кстати, в этом немалая заслуга и самого Чеферина, который известен тем, что активно продвигает детский и массовый футбол, особенно в небольших странах. Президент Беларуси – главе УЕФА: «Мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне» Александр Лукашенко поблагодарил за это главу УЕФА, при этом отметил, что пора выводить отношения на более высокий уровень. Президент подчеркнул: в настоящее время обсуждается вопрос проведения Суперкубка УЕФА, и если Минску доверят принять матчи, то страна сделает все возможное для достойной организации соревнований.