Глава УЕФА: «Белорусская федерация вполне способна подать заявку и организовать турнир на высоком уровне»
Новости Беларуси. Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА. Об этом 19 сентября заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
УЕФА существенно поддерживает белорусский футбол, реализует проекты, направленные на развитие юношеских спортивных школ. Кстати, в этом немалая заслуга и самого Чеферина, который известен тем, что активно продвигает детский и массовый футбол, особенно в небольших странах.
Президент Беларуси – главе УЕФА: «Мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне»
Александр Лукашенко поблагодарил за это главу УЕФА, при этом отметил, что пора выводить отношения на более высокий уровень. Президент подчеркнул: в настоящее время обсуждается вопрос проведения Суперкубка УЕФА, и если Минску доверят принять матчи, то страна сделает все возможное для достойной организации соревнований.
Александер Чеферин, глава УЕФА:
Как руководитель УЕФА я не могу делать никаких заявлений, потому что это вопрос голосования. Я пока не знаю, где и когда будут проводиться следующие соревнования, но в одном я уверен: Белорусская федерация вполне способна подать заявку и организовать турнир на высоком уровне.
Словенский спортивный функционер Александер Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. Он сменил на этом посту Мишеля Платини.
Уже позже, отвечая на вопрос журналистов о возможном проведении Суперкубка УЕФА в нашей стране, глава организации ответил, что делать прогнозы на этот счет пока сложно.
Разговор Александра Лукашенко и главы УЕФА вышел за рамки официальной встречи. После беседы стороны обменялись подарками (подробнее здесь).