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Глава УЕФА: «Белорусская федерация вполне способна подать заявку и организовать турнир на высоком уровне»

19 сентября 2019 13:56
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Новости Беларуси. Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА. Об этом 19 сентября заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава УЕФА: «Белорусская федерация вполне способна подать заявку и организовать турнир на высоком уровне»-1

УЕФА существенно поддерживает белорусский футбол, реализует проекты, направленные на развитие юношеских спортивных школ. Кстати, в этом немалая заслуга и самого Чеферина, который известен тем, что активно продвигает детский и массовый футбол, особенно в небольших странах.

Президент Беларуси – главе УЕФА: «Мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне»

Александр Лукашенко поблагодарил за это главу УЕФА, при этом отметил, что пора выводить отношения на более высокий уровень. Президент подчеркнул: в настоящее время обсуждается вопрос проведения Суперкубка УЕФА, и если Минску доверят принять матчи, то страна сделает все возможное для достойной организации соревнований.

Глава УЕФА: «Белорусская федерация вполне способна подать заявку и организовать турнир на высоком уровне»-4

Александер Чеферин, глава УЕФА:
Как руководитель УЕФА я не могу делать никаких заявлений, потому что это вопрос голосования. Я пока не знаю, где и когда будут проводиться следующие соревнования, но в одном я уверен: Белорусская федерация вполне способна подать заявку и организовать турнир на высоком уровне.

Словенский спортивный функционер Александер Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. Он сменил на этом посту Мишеля Платини.

Уже позже, отвечая на вопрос журналистов о возможном проведении Суперкубка УЕФА в нашей стране, глава организации ответил, что делать прогнозы на этот счет пока сложно.

Разговор Александра Лукашенко и главы УЕФА вышел за рамки официальной встречи. После беседы стороны обменялись подарками (подробнее здесь).

# Футбол # Александр Лукашенко # Александер Чеферин # Фотофакт

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