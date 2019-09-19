Президент Беларуси – главе УЕФА: «Мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне»

Новости Беларуси. Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 19 сентября Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином. Сегодня УЕФА реализует в Беларуси целый ряд проектов, в частности, направленных на поддержку и развитие детского и массового футбола.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте приветствовать вас в Беларуси и поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказывали и оказываете Федерации, нашему самому массовому, самому популярному виду спорта в Беларуси. Мы очень надеемся, что с избранием вас руководителем Федерации наши отношения, наши контакты гораздо увеличатся, и у нас будет полное взаимопонимание по всем вопросам. Хотя не могу пожаловаться и пенять на прошлые времена, что у нас были какие-то проблемы с Федерацией футбола.

Европейский футбольный союз всегда отзывался на наши просьбы, всегда помогал нам, особенно детскому спорту. Вы знаете, никогда мы не слышали со стороны союза какого-то упрека в наш адрес, что мы нецелевым образом использовали деньги, что мы не помогали детям, что не помогали футболу. Я хочу вас заверить, что так будет и впредь. Есть определенные у нас недоработки. Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому если Европейский футбольный союз в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне, что касается нашего континента.

Александер Чеферин, глава УЕФА:

Большое спасибо за честь быть здесь! Я рад видеть, что в Беларуси спорт получает такую поддержку. И особенно рад за футбол. Мы помогали и будем помогать дальше. В частности, планируем оказать поддержку в плане обучения тренеров. Важно, что в этом вопросе есть поддержка и понимание со стороны Министерства спорта. В футболе прогресс – довольно медленный процесс, и его надо начинать с самого маленького возраста и развиваться.