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Глава УЕФА подарил Александру Лукашенко мяч стадии Лиги чемпионов

19 сентября 2019 13:48
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Новости Беларуси. 19 сентября состоялась встреча Президента Беларуси с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси – главе УЕФА: «Мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне»

Разговор Александра Лукашенко и главы УЕФА вышел за рамки официальной встречи. После беседы стороны обменялись подарками: глава государства преподнес словенскому функционеру блюдо авторской работы из ценных пород дерева. Уникальное изделие выполнено в лучших белорусских традициях. В ответ Александер Чеферин подарил нашему Президенту первый мяч групповой стадии Лиги чемпионов.

Глава УЕФА подарил Александру Лукашенко мяч стадии Лиги чемпионов-1

Глава УЕФА подарил Александру Лукашенко мяч стадии Лиги чемпионов-3

Глава УЕФА подарил Александру Лукашенко мяч стадии Лиги чемпионов-5

Глава УЕФА подарил Александру Лукашенко мяч стадии Лиги чемпионов-7

Глава УЕФА подарил Александру Лукашенко мяч стадии Лиги чемпионов-9

Глава УЕФА подарил Александру Лукашенко мяч стадии Лиги чемпионов-11

# Футбол # Александр Лукашенко # Александер Чеферин # Фотофакт

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