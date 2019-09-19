Глава УЕФА подарил Александру Лукашенко мяч стадии Лиги чемпионов

Новости Беларуси. 19 сентября состоялась встреча Президента Беларуси с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси – главе УЕФА: «Мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне»

Разговор Александра Лукашенко и главы УЕФА вышел за рамки официальной встречи. После беседы стороны обменялись подарками: глава государства преподнес словенскому функционеру блюдо авторской работы из ценных пород дерева. Уникальное изделие выполнено в лучших белорусских традициях. В ответ Александер Чеферин подарил нашему Президенту первый мяч групповой стадии Лиги чемпионов.