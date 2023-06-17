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Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны

17 июня 2023 08:38
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Новости Беларуси. Вот тот день, когда в борьбу за награды, причем спортивные, включаются представители белорусских медиа. Стайки принимают традиционную спартакиаду среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команды со всей страны встретились, чтобы определить лучших и побороться за медали в различных видах спорта.

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны-1

К стартам готова и сборная «Столичного телевидения». На месте событий также находится наша съемочная группа. Последние новости в режиме прямого включения расскажет Артем Шукалович.

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны-4

Артем Шукалович, корреспондент:
В эти минуты проходит торжественная церемония открытия традиционной республиканской спартакиады сотрудников средств массовой информации. 22 команды будут определять лучших в семи видах спорта. Дружины приехали со всей страны, они представляют главные и ведущие редакции, ведущие телеканалы. Хотя атмосфера здесь царит и дружеская, но на спортивных площадках борьба будет нешуточная, потому что, конечно, победить хотят все. И коллеги, и добрые друзья на спортивных площадках превратятся в соперников. Но это хорошая борьба, которая закаляет дух своими ожиданиями от предстоящих соревнований. С нами поделился и представитель команды нашего телеканала.

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны-7

Андрей Черевик, участник команды СТВ:
Настрой боевой, соперников всех, естественно, уважаем. Будем биться до конца, поражение недопустимо, только победа.

Артем Шукалович:
Команды отправятся на спортивные площадки, чтобы выяснить, кто из них сильнее и быстрее.

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны-10

Больше новостей из спорткомплекса «Стайки» смотрите в следующем выпуске.

# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Фотофакт

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