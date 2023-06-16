Минский «Фрунзенец» выиграл «Кожаный мяч» в средней возрастной категории

Новости Беларуси. В Минске завершился городской этап турнира «Кожаный мяч» в средней возрастной группе. Это ребята 2011-2012 годов рождения. Старт проводился при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Триумфаторами соревнований стали юные футболисты Фрунзенского района. Они в решающем матче были сильнее сверстников из команды Партизанского района – 3:1. Игра была упорной, долгое время ни одной из дружин не удавалось распечатать ворота оппонентов. Но вторую половину встречи увереннее провел «Фрунзенец». Он захватил лидерство и, несмотря на давление соперников, викторию отстоял.

Станислав Савицкий, тренер ФК «Фрунзенец»:

Я очень рад за своих детей, очень горжусь за и родителей. Я очень их сильно люблю, они все мои друзья или нет?

– Да!

– Мы на самом деле большая дружная семья. Ребята, кто мы?

– «Фрунзенец!»

Бронзовые медали минского этапа завоевали представители Первомайского района. Профессионально занимающихся футболом среди ребят нет. Почти для каждого игрока данный старт – первый крупный турнир. Именно поэтому так чувствительны поражения. Однако не только победы стоят во главе угла. Юным спортсменам важно проявить себя и получить яркие впечатления.

Павел Перский, игрок команды Октябрьского района:

Это мой первый турнир очень большого масштаба. Мой самый яркий момент на турнире произошел сегодня. Я подал на нашего нападающего Лавриновича Адама, красивую подачу сделал, очень, и он головой забил в уголок. Красиво все было.

Никита Кубарев, игрок команды Октябрьского района:

Турнир был отличный, мне все понравилось. Мы сегодня играли против Советского района. Мы их выиграли – 13:0. Я сделал три ассиста, ударил три раза по воротам, попал в штангу.

Александр Титов, игрок команды Партизанского района:

Да, я сильно хотел попасть, очень классная атмосфера, понравились все районы. И классно было побороться.