Президент поздравил с бронзовой медалью Джавида Гамзатова

Новости Беларуси. С Олимпийским успехом Джавида Гамзатова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В условиях жесткой конкуренции со стороны соперников ты проявил высокое спортивное мастерство, железный характер и волю к победе. Твоя медаль – очень важное достижение для белорусской школы борьбы, которое дарит надежду тысячам белорусских мальчишек, занимающимся этим подлинно олимпийским видом спорта.