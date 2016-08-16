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Президент поздравил с бронзовой медалью Джавида Гамзатова

16 августа 2016 12:03
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Новости Беларуси. С Олимпийским успехом Джавида Гамзатова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
В условиях жесткой конкуренции со стороны соперников ты проявил высокое спортивное мастерство, железный характер и волю к победе. Твоя медаль – очень важное достижение для белорусской школы борьбы, которое дарит надежду тысячам белорусских мальчишек, занимающимся этим подлинно олимпийским видом спорта.

# Александр Лукашенко # Олимпиада 2016

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