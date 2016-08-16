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Нелёгкая победа Джавида Гамзатова: он шёл к олимпийской медали 10 лет

16 августа 2016 11:07
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Новости Беларуси. 5 олимпийская медаль в копилке белорусов. Бронзу в Рио завоевал борец Джавид Гамзатов в весовой категории до 85 килограммов.

Теперь в копилке белорусов одно золото, два серебра и две бронзы.

Отметим, что медаль Джавиду Гамзатову далась нелегко. Он выступает за Беларусь вот уже 10 лет и с тех пор успешно участвует в различных турнирах. До этого лучшим результатом  бронзового призёра Олимпиады было третье место мирового чемпионата 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2016

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