Нелёгкая победа Джавида Гамзатова: он шёл к олимпийской медали 10 лет

Новости Беларуси. 5 олимпийская медаль в копилке белорусов. Бронзу в Рио завоевал борец Джавид Гамзатов в весовой категории до 85 килограммов.

Теперь в копилке белорусов одно золото, два серебра и две бронзы.

Отметим, что медаль Джавиду Гамзатову далась нелегко. Он выступает за Беларусь вот уже 10 лет и с тех пор успешно участвует в различных турнирах. До этого лучшим результатом бронзового призёра Олимпиады было третье место мирового чемпионата 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.