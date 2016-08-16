Джавид Гамзатов стал бронзовым призером, 16 августа выступят байдарочницы, легкоатлеты и борцы

Новости Беларуси. Эти победные кадры пришли накануне поздно вечером. Белорусский борец Джавид Гамзатов в весовой категории до 85 килограммов завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В упорном поединке он одолел болгарина Николая Байрякова. Таким образом 26-летний атлет, представляющий греко-римскую борьбу, принес нашей олимпийской сборной пятую награду. Теперь в активе белорусов одно золото, два серебра и две бронзы.

С олимпийским успехом Джавида Гамзатова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В условиях жесткой конкуренции со стороны соперников ты проявил высокое спортивное мастерство, железный характер и волю к победе. Твоя медаль – очень важное достижение для белорусской школы борьбы, которое дарит надежду тысячам белорусских мальчишек, занимающимся этим подлинно олимпийским видом спорта», – говорится в поздравлении Президента.

16 августа на Олимпиаде в Рио будут разыграны 25 комплектов наград. И наша медальная копилка вполне может расшириться уже через несколько часов, когда на старт финального заезда байдарок-двоек выйдут Марина Литвинчук и Надежда Лепешко. В понедельник девушки не знали равных в полуфинале и наверняка будут претендовать на подиум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо гребчих будем болеть за Тимофея Дейниченко в греко-римской борьбе и легкоатлетов. Среди них наша знаменитая бегунья-барьеристка Алина Талай, от которой мы также ждём высокого результата.