Олимпийский выбор Джавида Гамзатова: 7,5 тысяч рублей для Мозырского филиала Гомельской СДЮШОР

Новости Беларуси. Успеху Джавида Гамзатова особо радуются в Мозырском филиале Гомельской СДЮШОР профсоюзов по греко-римской борьбе. В пользу этой спортшколы сделал свой «Олимпийский выбор» бронзовый призёр.

Напоминаем, что Президентский спортивный клуб, стипендиатом которого, к слову, являлся борец, направляет финансовую поддержку учреждениям, которые определяет обладатель олимпийской медали.

Таким образом, в Мозыре после окончания Олимпиады получат 7,5 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.