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Олимпийский выбор Джавида Гамзатова: 7,5 тысяч рублей для Мозырского филиала Гомельской СДЮШОР

16 августа 2016 11:04
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Новости Беларуси. Успеху Джавида Гамзатова особо радуются  в Мозырском филиале Гомельской СДЮШОР профсоюзов по греко-римской борьбе. В пользу этой спортшколы сделал свой «Олимпийский выбор» бронзовый призёр.

Напоминаем, что Президентский спортивный клуб, стипендиатом которого, к слову, являлся борец, направляет финансовую поддержку учреждениям, которые определяет обладатель олимпийской медали.

Таким образом, в Мозыре после окончания Олимпиады получат 7,5 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2016

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