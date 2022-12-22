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Хоккей. Солигорский «Шахтёр» укрепился на первой строчке в чемпионате Беларуси

22 декабря 2022 12:07
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Новости Беларуси. 21 декабря были сыграны очередные три матча чемпионата страны по хоккею в экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Солигорский «Шахтёр» укрепился на первой строчке в чемпионате Беларуси-1

Солигорский «Шахтер» ушел в отрыв и укрепился на первой строчке промежуточного протокола. В домашнем поединке встреча «горняков» и «Металлурга» закончилась со счетом – 2:1 в пользу хозяев. «Стальные волки» перешли с середнячков в нижней эшелон таблицы, а вот «Локомотив» – в топ-шесть благодаря победе на выезде над столичной «Юностью».

Хоккей. Солигорский «Шахтёр» укрепился на первой строчке в чемпионате Беларуси-4

Сегодня, 22 декабря, также состоятся три игры, где «Гомель» встретится с «Брестом», «Лида» примет на своей площадке «Неман», а «Могилев» отправится в гости к «Динамо-Молодечно». Все поединки стартуют в 19:00.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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