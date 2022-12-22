Хоккей. Солигорский «Шахтёр» укрепился на первой строчке в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. 21 декабря были сыграны очередные три матча чемпионата страны по хоккею в экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтер» ушел в отрыв и укрепился на первой строчке промежуточного протокола. В домашнем поединке встреча «горняков» и «Металлурга» закончилась со счетом – 2:1 в пользу хозяев. «Стальные волки» перешли с середнячков в нижней эшелон таблицы, а вот «Локомотив» – в топ-шесть благодаря победе на выезде над столичной «Юностью».