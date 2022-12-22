Шарангович забил первую шайбу в декабре

Егор Шарангович за океаном наконец-то забросил. В очередном матче Национальной хоккейной лиги против «Флориды» белорус забил третью шайбу в игре и первую в этом месяце, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В результате наш форвард провел на площадке 10 минут, завершив встречу с коэффициентом полезности +2. В его личном активе 16 очков в 33 встречах. В этом же поединке Егор так же поучаствовал и в последнем результативном взятии ворот. Томаш Татар при помощи белоруса послал шайбу в уже пустую рамку «пантер». «Нью-Джерси» прервал серию из шести неудачных встреч подряд, а Шаранговича признали третьей звездой встречи.