Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» завершил свое выступление в Лиге чемпионов. Команда выбыла на стадии 1/8 финала.

«Манчестер Юнайтед» уступил футбольному клубу «Севилья» со счетом 1:2. Оба гола «Севильи» забил Виссам Бен-Йеддер, который вышел на замену.

Победа клуба стала настоящей сенсацией турнира. «Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В последний раз на этом этапе клуб играл в 1958 году.

По словам репортеров, испанская пресса предсказывала такой итог матча. «Молва об этой славной победе будет передаваться в Андалузии из поколения в поколение».

По итогам матчей, которые состоялись 13 марта, в четвертьфинал путевки получили «Севилья» и «Рома». Свое участие в турнире завершили «Манчестер Юнайтед» и донецкий «Шахтер».