Олег Шепель: «Настроение шикарное, потому что планировали пять медалей, а уже у нас девять»

Новости Беларуси. До завершения зимних Игр-2018 еще четыре дня. И надежды на медали у Беларуси еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. До завершения зимних Игр-2018 еще четыре дня. И надежды на медали у Беларуси еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако эту Паралимпиаду уже можно считать самой успешной. На данный момент в копилке белорусской команды девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Сборная в топ-10 сильнейших и занимает восьмую строчку в медальном зачете.
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Такое же количество наград завоевывали белорусы в Турине и Ванкувере. Но столько золотых медалей в активе еще не было.
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Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Атмосфера шикарная, настроение шикарное, потому что планировали пять медалей, а уже у нас девять. То, что показали ребята – это значит, мы были на правильном пути. И то финансирование, которое оказывало государство в последнее время – это касается и учебно-тренировочных сборов, и участия в этапах Кубка мира, экипировки, фармакологии, инвентаря – выполнено, профинансировано на 100 %.
Я всегда говорил, что если государство вкладывает деньги, должен быть результат. Видя рабочую атмосферу, и сервисменов, и тренеров, и медицинского персонала, я думаю, что-то еще мы сможем выиграть.