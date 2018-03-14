Олег Шепель: «Настроение шикарное, потому что планировали пять медалей, а уже у нас девять»

Новости Беларуси. До завершения зимних Игр-2018 еще четыре дня. И надежды на медали у Беларуси еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако эту Паралимпиаду уже можно считать самой успешной. На данный момент в копилке белорусской команды девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Сборная в топ-10 сильнейших и занимает восьмую строчку в медальном зачете.

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Такое же количество наград завоевывали белорусы в Турине и Ванкувере. Но столько золотых медалей в активе еще не было.

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