Президент Беларуси поздравил Аллу Цупер: Сегодня снова на Олимпе сильная духом женщина!

Новости Олимпиады. Для Аллы Цупер Олимпиада в Сочи - пятая по счету. На главных стартах четерехлетия нашей фристайлистке не везло. Хотя в коллекции спортсменки хватает других трофеев. 8 раз она становилась победителем этапов Кубка мира, еще 19 раз занимала 2-е и 3-и места. Пару лет назад Алла, что называется, повесила лыжи на гвоздь. Причина более чем уважительная – она стала мамой. Но тренеры уговорили Цупер вернуться, и под их напором она не устояла.

Как показала Олимпиада в Сочи, этот камбэк не был авантюрой. Белоруска словно обрела второе дыхание. Впервые на олимпийских играх лыжные акробаты разыгрывали медали по новой, многоступенчатой системе. Прежняя схема «квалификация-финал» канула в Лету. Сегодня нужно было показать пять стабильных прыжков, сначала на стадии отбора, потом на финальном этапе. В квартет лучших Цупер пробилась с четвертым результатом и прыгала первой.

Ее полет получился – на загляденье!!! Фигуры, приземление – все вышло как нельзя лучше. Осталось дождаться выстйпления соперниц. А они подобрались – одна другой сильнее. Две китаянки и австралийка Лидия Лассила, олимпийская чемпионка-2010. Однако конкурентки не выдержали напряжения. Кто-то ошибся, а кто-то не показал и десятой части своего мастерства. Цупер выиграла безоговорочно, с большим перевесом. Есть - золотой дубль белорусок в Сочи!!!

И пока в Красной поляне поздравляли Дарью Домрачеву и Надежду Скардино, наша Алла Цупер вырисовывала в сочинском небе такие пируэты, что не оставила никаких шансов двум китаянкам и австралийке. То есть доказала что Цупер - супер-спортсменка.

С золотой олимпийской медалью Аллу Цупер поздравил Президент Александр Лукашенко. В нем в частности говорится: «Дорогая Алла! Спасибо тебе, тренерам и всему коллективу национальной команды за радостные минуты триумфа. Счастья, здоровья и удачи!».

Овациями встретили новую олимпийскую чемпионку Аллу Цупер в Красной Поляне. Первый вице-президент национального олимпийского комитета Игорь Рачковский зачитал поздравления главы государства и вручил Алле Цупер золоченый знак президента НОК.

Александр Лукашенко (в телеграмме):

«Дорогая Алла!

От всего сердца поздравляю тебя с блестящей победой!

Сегодня снова на Олимпе сильная духом женщина. Залог твоей победы - целеустремленность, воля, огромное трудолюбие и смелость.

Своим ярким выступлением ты подарила настоящий праздник не только белорусским болельщикам, но и всем поклонникам этого зрелищного и экстремального вида спорта.

Признанные фавориты остались далеко позади, и ты продемонстрировала всему миру мастерство высочайшего класса.

Гордость переполняет наши сердца!

Спасибо тебе, тренерам и всему коллективу национальной команды за радостные минуты триумфа.

Счастья, здоровья и удачи!»

Алла Цупер:

Спасибо большое за поздравления!

Я сегодня старалась не думать, что это моя пятая Олимпиада. Выступала, как будто на первой!

Была собрана, уверена. У меня сложная программа была. С ней можно рассчитывать на пьедестал.