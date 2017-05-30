Прямой эфир

2-й Чемпионат Европы по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями прошёл в Гомеле

30 мая 2017 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Недавно в Гомеле под эгидой Международной федерации шашек прошел 2-й чемпионат Европы по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями. И успех на этих соревнованиях праздновала Беларусь! Наша сборная завоевала золото в общекомандном зачете.

И сегодня мы имеем честь пообщаться с заместителем председателя общественной организации «Белорусская федерация шашек», международным арбитром Александром Анисько, а также с одним из главных героев чемпионата – серебряным призером в личном зачете Виктором Винокуровым.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Александр Анисько # Виктор Винокуров

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко переизбран на пост Президента НОК Беларуси
30 мая 2017 07:32

Александр Лукашенко переизбран на пост Президента НОК Беларуси

Открытие чемпионата Европы по шахматам прошло в Минске 29 мая
30 мая 2017 06:22

Открытие чемпионата Европы по шахматам прошло в Минске 29 мая

Александра Саснович вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв швейцарку Викторию Голубич
29 мая 2017 18:55

Александра Саснович вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв швейцарку Викторию Голубич