2-й Чемпионат Европы по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями прошёл в Гомеле

Недавно в Гомеле под эгидой Международной федерации шашек прошел 2-й чемпионат Европы по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями. И успех на этих соревнованиях праздновала Беларусь! Наша сборная завоевала золото в общекомандном зачете.

И сегодня мы имеем честь пообщаться с заместителем председателя общественной организации «Белорусская федерация шашек», международным арбитром Александром Анисько, а также с одним из главных героев чемпионата – серебряным призером в личном зачете Виктором Винокуровым.