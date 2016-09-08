В НОК Беларуси подвели итоги выступления отечественных спортсменов на Играх в Рио

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете прошло совместное заседание коллегии Министерства спорта и НОК, на котором подвели итоги выступления белорусов на Играх в Рио.

В Бразилии наши олимпийцы завоевали девять медалей, в том числе одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые. Это, кстати, худший результат за всю суверенную белорусскую историю. Впрочем, выступление наших спортсменов с учетом всех обстоятельств все же заслуживает удовлетворительной оценки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Решением совместной коллегии, как я уже говорил, признаем это выступление удовлетворительным. Безусловно, 9 медалей – это не тот потенциал, на который была готова наша команда. Что-то мы не реализовали по объективным причинам, что-то – по субъективным причинам. Самое главное – увидеть перечень, причины того, что не получилось, почему не получилось. И, безусловно, какие шаги, видение, потенциал науки, медицины, наших тренеров, новых методик, с чем мы пойдем дальше при подготовке к Олимпийским играм в Токио.

Первый вице-президент НОК Максим Рыженков анонсировал перераспределение финансирования видов спорта. Основной упор будет сделан на медалеемких дисциплинах.

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Республики Беларусь:

Как бы это ни было сложно, но мы вынуждены уже в Олимпийском комитете прибегнуть к этому опыту и в своих отношениях с национальными федерациями. Здесь большинство из вас присутствует. И мы будем отталкиваться по финансированию и помощи от результатов на этих Олимпийских играх и, может быть, где-то еще в ретроспективе каких-то пару лет участия в мировых, может быть, европейских первенствах. Остальные могут рассчитывать лишь на помощь в развитии детско-юношеского спорта.

А заместитель премьер-министра Наталья Кочанова призвала обратить внимание на детский спорт.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы увидели, какое количество детей талантливых маленьких у нас живет в регионах. Но туда нужны кадры, тренеры. Туда нужен тренер, который сегодня увлечет этого ребенка и которому будет интересно. Без этого мы не достигнем спорта высших достижений. И рассчитывать только на то, что к нам приедут зарубежные, заграничные тренеры, нам не стоит.