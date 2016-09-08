Церемония открытия Паралимпийских игр прошла в Бразилии

Новости Беларуси. Рио вновь в ожидании рекордов. В Бразилии официально открылись Паралимпийские игры. За 528 комплектов наград сразятся более четырех тысяч спортсменов из 160 стран. Беларусь представляет 21 атлет.

Делегация пусть и немногочисленная, но преимущество нашей сборной вовсе не в количестве, а в качестве. К примеру, в составе команды – пятикратный чемпион Лондона-2012 Игорь Бокий и двукратный призер Паралимпиад Людмила Волчёк. Всего же Беларусь выступит в пяти видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Подготовка прошла успешно. Все те задания, которые планировались тренерским составом, спортсменами выполнены. Никаких проблем по акклиматизации нет. Безусловно, медальный прогноз мы ставим: порядка 10 медалей, из них планируем 5 золотых. Потому что я всегда говорил, что если государство вкладывает деньги, оно должно требовать результат.