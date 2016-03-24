Пресс-конференция, посвященная 25-летию НОК, прошла в штаб-квартире комитета

Новости Беларуси. Белорусскому олимпийскому комитету 25 лет. В штаб-квартире НОК прошла пресс-конференция, посвященная этому торжественному событию. Говорили о прошлом, настоящем и, конечно, будущем, а также отмечали, что Беларусь – это спортивная страна, которая с каждым годом укрепляет свое место на мировом спортивном Олимпе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Самый главный вызов для нас в этом году кроме Олимпиады – это проведение Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Совмещение этого мероприятия с празднованием 25-летия, я думаю, позволит подарить нашему олимпийскому движению, всем нашим олимпийцам настоящий праздник с участием самых титулованных и самых высокопоставленных представителей спортивного движения мирового сообщества.