Баскетбол. Единая лига ВТБ определилась с форматом турнира и согласовала календарь

Всего в спор за награды вступят 12 коллективов. На первом этапе дружины проведут двухкруговой турнир и сыграют каждая с каждой – по разу дома и в гостях. Затем клубы разобьются по шестеркам, исходя из занятых мест. Здесь тоже будут ждать два круга, а после состоится плей-офф. Завершится турнир 20 января 2023 года.