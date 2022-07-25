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Баскетбол. Единая лига ВТБ определилась с форматом турнира и согласовала календарь

25 июля 2022 15:11
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Единая лига ВТБ представила новый формат розыгрыша турнира и согласовала календарь. Белорусские «Цмоки» начнут чемпионат дома, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Единая лига ВТБ определилась с форматом турнира и согласовала календарь-1

Всего в спор за награды вступят 12 коллективов. На первом этапе дружины проведут двухкруговой турнир и сыграют каждая с каждой – по разу дома и в гостях. Затем клубы разобьются по шестеркам, исходя из занятых мест. Здесь тоже будут ждать два круга, а после состоится плей-офф. Завершится турнир 20 января 2023 года.

Баскетбол. Единая лига ВТБ определилась с форматом турнира и согласовала календарь-4

Что до матчей наших «драконов», то они вступят в дело 4 октября. Это будет домашнее противостояние с «Пармой». Спустя четыре дня белорусы отправятся на выезд, к московскому ЦСКА. Всего за октябрь «Цмоки» проведут семь дуэлей.

# Баскетбол # Фотофакт

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