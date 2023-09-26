Представлена символическая сборная 22-го тура ЧБ по футболу

Представлена символическая сборная 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В нее вошли по два исполнителя сразу из трех клубов: минского «Динамо», борисовского БАТЭ и мозырской «Славии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нужно отметить, что эти дружины одержали синхронные виктории. Среди лауреатов есть признанные аксакалы. Так, в четвертый раз в виртуальную команду попали Матвей Дуксо и Душан Бакич. Трижды в ней побывали Александр Сачивко и Валерий Бочеров.