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Представлена символическая сборная 22-го тура ЧБ по футболу

26 сентября 2023 10:44
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Представлена символическая сборная 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В нее вошли по два исполнителя сразу из трех клубов: минского «Динамо», борисовского БАТЭ и мозырской «Славии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представлена символическая сборная 22-го тура ЧБ по футболу-1

Нужно отметить, что эти дружины одержали синхронные виктории. Среди лауреатов есть признанные аксакалы. Так, в четвертый раз в виртуальную команду попали Матвей Дуксо и Душан Бакич. Трижды в ней побывали Александр Сачивко и Валерий Бочеров.

# Футбол Беларуси # Матвей Дуксо # Душан Бакич # Александр Сачивко # Валерий Бочеров # Фотофакт

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